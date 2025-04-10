Відео дня: футболістка збірної Англії нахабно відібрала у суперниці папірець із установкою на гру

Матч жіночої Ліги націй між Англією та Бельгією виявився не лише драматичним, але й несподівано веселим.

Головна героїня курйозного моменту – форвардка "левиць" Еґґі Бівер-Джонс, яка буквально відібрала тактичну записку у бельгійської захисниці Амбер Тісяк під час напруженої кінцівки поєдинку!

На 91-й хвилині матчу, коли Бельгія відчайдушно боролася за збереження рахунку 3:2, Тісяк отримала з лави запасних записку з інструкціями. Але пильна Бівер-Джонс помітила це і… просто вирвала папірець із рук суперниці! Щоправда, бельгійка швидко повернула "секретні матеріали" назад.

Попри епізодичну легкість моменту, сама гра була напруженою: Англія програвала 0:3 вже на 29-й хвилині, зумівши відкривати лише два м'ячі.

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Після чотирьох турів Ліги націй Бельгія посідає останню сходинку із трьома балами, а англійки йдуть другими, набравши 7 очок.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України не втримала необхідний рахунок в матчі проти Чехії.