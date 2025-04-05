Кравчук вибачився за сексистські висловлювання щодо жіночого футболу

Український стрибун Вадим Кравчук вибачився за свої сексистські висловлювання щодо жіночого футболу.

Відповідний пост легкоатлет опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу вибачитися перед усією жіночою спільнотою. Беру відповідальність за свої слова і ситуацію, яка склалась. Мені дуже прикро, що відбулась така ситуація на рахунок моїх коментарів під постом Суспільне Спорт, які згодом я видалив. Прошу вибачення перед усіма жінками.

Будь-які слова будуть звучати, як виправдання, але моя думка полягала в тому, що зараз важко зрівняти чоловічий футбол та жіночий адже більшість чоловіків не мають змоги брати участь у змаганнях та тренуваннях, бо захищають нашу країну. При цьому жінки вимушені брати на себе більшість чоловічої роботи при нинішніх реаліях. Я не є сексистом. І мені прикро, що я помилився у донесенні думки і був різким", – написав Кравчук.