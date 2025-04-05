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Кравчук вибачився за сексистські висловлювання щодо жіночого футболу

Олег Дідух — 5 квітня 2025, 15:16
Кравчук вибачився за сексистські висловлювання щодо жіночого футболу
Вадим Кравчук
Getty Images

Український стрибун Вадим Кравчук вибачився за свої сексистські висловлювання щодо жіночого футболу.

Відповідний пост легкоатлет опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу вибачитися перед усією жіночою спільнотою. Беру відповідальність за свої слова і ситуацію, яка склалась. Мені дуже прикро, що відбулась така ситуація на рахунок моїх коментарів під постом Суспільне Спорт, які згодом я видалив. Прошу вибачення перед усіма жінками.

Будь-які слова будуть звучати, як виправдання, але моя думка полягала в тому, що зараз важко зрівняти чоловічий футбол та жіночий адже більшість чоловіків не мають змоги брати участь у змаганнях та тренуваннях, бо захищають нашу країну. При цьому жінки вимушені брати на себе більшість чоловічої роботи при нинішніх реаліях. Я не є сексистом. І мені прикро, що я помилився у донесенні думки і був різким", – написав Кравчук.

Нагадаємо, вчора, 5 квітня, Кравчук підтримав президента Інгульця Олександра Поворознюка, який заявив про своє небажання створювати жіночу команду.

Раніше висловлювання засудила президентка ФЛАУ Ольга Саладуха.

Вадим Кравчук

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