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Тренер Зорі: Сьогодні немає відверто слабких команд

Ігор Чернявський — 21 серпня, 16:15
Тренер Зорі: Сьогодні немає відверто слабких команд
ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Коваль вважає, що наразі в чемпіонаті України немає відверто слабких команд.

Його слова наводить офіційний сайт луганського клубу.

"Згоден з тим, що Рух — серйозний суперник. Але чи, наприклад, Інгулець — не серйозний противник? Сьогодні немає відверто слабких команд. Був на грі Оболонь — Рух. Рівний перший тайм.

Зараз багато молодих тренерів, які вносять щось своє. Це молоде покоління грає в агресивний футбол, вертикальний. Буде непроста гра", — сказав Коваль.

Сьогодні, 21 серпня, Зоря розгромила аматорську Олімпію в третьому попередньому етапі Кубку України. Матч проти Руха запланований на неділю, 25 серпня.

Зоря Оболонь Рух Чемпіонат України, УПЛ Юрій Коваль

Зоря

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