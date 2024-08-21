Тренер Зорі: Сьогодні немає відверто слабких команд

Головний тренер Зорі Юрій Коваль вважає, що наразі в чемпіонаті України немає відверто слабких команд.

Його слова наводить офіційний сайт луганського клубу.

"Згоден з тим, що Рух — серйозний суперник. Але чи, наприклад, Інгулець — не серйозний противник? Сьогодні немає відверто слабких команд. Був на грі Оболонь — Рух. Рівний перший тайм.

Зараз багато молодих тренерів, які вносять щось своє. Це молоде покоління грає в агресивний футбол, вертикальний. Буде непроста гра", — сказав Коваль.