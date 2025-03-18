Головний тренер Зорі розповів, чому не грає Супряга

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович розповів, що Владислав Супряга не грає, оскільки у нього було пошкодження та хвороба.

Його слова передає Sport.ua.

" З приводу Супряги скажу, що він у принципі добре провів збори. Він гарну форму набрав. Але в одному із матчів він отримав сильний удар по нозі. У підсумку було пошкодження у Супряги, і він трохи випав з обойми. І потім він перехворів ще. Зараз уже Влад після цього повернувся до загальної групи та починає знову набирати форму", – сказав Бартулович.

У поточному сезоні Супряга зіграв 9 матчів за луганський колектив і не відзначився жодною результативною дією.

Наступний офіційний матч Зоря зіграє 30 вересня проти Колоса у 22 турі Української Прем'єр-ліги.

Наразі підопічні Бартуловича посідають 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 29 залікових балів. У попередньому турі команда зіграла внічию з лідером чемпіонату Динамо – 2:2.