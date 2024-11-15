Два роки відслужив – навіть м’яча не бачив: Косенко розповів про службу в армії СРСР

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко свого часу відслужив два роки в армії СРСР.

Про свій армійський досвід він згадав у інтерв’ю Sport-express.ua, відповідаючи на питання про те, чи не допоміг йому футбол уникнути служби в армії.

"Ні, два роки відслужив – навіть м’яча не бачив! Відрядили до Підмосков’я, на Перший вузол зв’язку Генштабу СРСР. У Луховицях-3 було ціле підземне місто. Певні речі, про які зараз кажуть військові експерти, я знаю та бачив на власні очі. Там таких вузлів та інших об’єктів – незчисленна кількість! І все – під землею. Нагорі лише забірники повітря та вентиляція, а так все йшло на 3-4 поверхи вниз. У нашій частині було лише 140 осіб: закрита територія з власним магазином та кінотеатром. Я особисто не був зв’язківцем. Мав забезпечувати живлення, стежити за справністю резервних дизельгенераторів", – сказав Косенко.

Також він розповів про те, як починалася його футзальна кар’єрі.

"Коли повернувся з армії, вже не планував серйозної кар’єри футболіста. Вступив до Металургійного інституту на економічний факультет. Але паралельно зі знайомими збиралися грати, і якось запросили до команди колгоспу Варварівки. Плюс брав участь у першості вишів. Пам’ятаю, справжні заруби були в нас з Сільськогосподарським інститутом. Кращих гравців забирав головний тренер мініфутбольного Механізатора Геннадій Шур. Коли мене запросив, я не одразу погодився – подобалося грати за цю Варварівку: влітку на великому полі, взимку у залі. Але поступово почав грати за Механізатор", – пригадав наставник.

Також Косенко порівняв збірна України зразка 1996 року зі своєю командою, яка нещодавно виборола бронзові медалі чемпіонату світу в Узбекистані.