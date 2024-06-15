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Тренер Угорщини: Не шукаю винних, а беру відповідальність на себе

Игорь Чернявский — 15 червня, 19:15
Тренер Угорщини: Не шукаю винних, а беру відповідальність на себе

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі вважає, що його підопічні провалили перший тайм гри проти Швейцарії в 1 турі Євро-2024, але відповідальність за поразку все одно бере на себе.

Його слова цитує офіційний сайт УЄФА.

"Перший тайм був дуже поганим, за винятком перших семи-восьми хвилин, але ми були надто пасивними. Дуже складно грати проти таких команд на такому рівні. Я не шукаю винних. Я тренер, тому беру відповідальність на себе.

Швейцарія дуже досвідчена команда з якісними гравцями на всіх позиціях та відмінними фізичними даними. Коли рахунок став 2:1, ми високо пресингували і були близькі до того, щоб забити ще один гол.

Але вони використали свій досвід, сповільнили гру, темп і правильно використали свій ігровий інтелект. Для мене велике розчарування, що ми пропустили гол наприкінці гри.

Важко виправити ті помилки, яких ми припустилися. Наші гравці не роблять таких помилок щодня. Помилки — це частина гри, і найкращі гравці роблять найменше помилок, але навіть з ними це може трапитися", — сказав Россі.

Найкращим гравцем матчу було визнана капітана збірної Швейцарії Граніта Джаку. Він не відзначився результативними діями, але видав солідний перфоманс у півзахисті.

У другому турі Угорщина зіграє проти Німеччини, а Швейцарія зустрінеться з Шотландією. Обидва матчі відбудуться в середу, 19 червня.

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