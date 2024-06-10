Голова піде обертом: тренер Молдови — про атакувальну лінію збірної України

Головний тренер збірної Молдови Сергій Клещенко в захваті від атакуального потенціалу збірної України.

Його слова цитує офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Ні для кого не секрет, що лінія нападу — найсильніша в збірній України. Більше того, у п’ятірки атакувальних футболістів є більш-менш рівноцінна заміна. Якщо я почну називати прізвища, просто голова піде обертом. Адже всі ці прізвища досить відомі й гучні. Ми бачимо цих гравців щотижня в дуже сильних чемпіонатах. Як ми будемо захищатися — покаже гра. Те, що ми бажаємо побачити, ми скажемо хлопцям.

Утім, навіть коли нам доводиться більшу частину матчу захищатися, ми все одно націлені на атаку. Гадаю, що Україна не дозволить нам багато володіти м’ячем. Нам треба бути готовими до відбору м’яча та пошуку швидких атак.Чи до того, щоб шукати м’яч і зберігати його для певного перепочинку. Хай там як, ми завжди прагнемо якнайшвидше добиратися до воріт суперника", — сказав Клещенко.