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Де ла Фуенте: Неможливо бути щасливішим

Игорь Чернявский — 15 липня, 07:59
Де ла Фуенте: Неможливо бути щасливішим

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте почувався найщасливішою людиною у світі після перемоги над Англією у фіналі Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Неможливо бути щасливішим — у нас справжня команда, чемпіон Європи. Я пишаюся нею. Дякую за підтримку по всій Іспанії", — сказав де ла Фуенте.

Нагадаємо, Луїс очолив "Фурію Роху" після чемпіонату світу-2022. До цього він роками працював із молодіжними збірними Іспанії різних вікових категорій.

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Луїс де ла Фуенте

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