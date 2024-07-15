Де ла Фуенте: Неможливо бути щасливішим

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте почувався найщасливішою людиною у світі після перемоги над Англією у фіналі Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Неможливо бути щасливішим — у нас справжня команда, чемпіон Європи. Я пишаюся нею. Дякую за підтримку по всій Іспанії", — сказав де ла Фуенте.

Нагадаємо, Луїс очолив "Фурію Роху" після чемпіонату світу-2022. До цього він роками працював із молодіжними збірними Іспанії різних вікових категорій.