Дешам залишиться головним тренером збірної Франції

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам збереже свою посаду після вильоту в півфіналі Євро-2024 від збірної Іспанії (2:1).

Про це розповів президент Федерації футболу Франції Філіппе Діалло.

"У Дешама є контракт, і він досягнув спортивної мети, яка була перед ним поставлена. Дідьє продовжить свою місію", — сказав Діалло.

Зазначається, що французький фахівець працюватиме до чемпіонату світу-2026 включно.

Нагадаємо, Франція поступилась Іспанії у півфіналі континентальної першості з рахунком 2:1.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон відреагував на виліт національної команди з чемпіонату Європи.