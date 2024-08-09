Долганський — про перший тайм з Лівим Берегом: Футболісти боялися грати з м'ячем

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський заявив, що його футболісти боялись грати з м'ячем у першому таймі матчу з Лівим Берегом у другому турі Української Прем'єр Ліги сезону-2024/2025.

Його слова передає Youtube-канал "УПЛ ТБ".

"Перший тайм нам взагалі не вдався, тому що відчувалася певна нервозність, напевно, ще після минулої гри з Шахтарем, коли ми програли. Футболісти боялися грати з м'ячем, були скуті, взагалі не було того, про що ми домовлялися.

А після перерви, особливо коли ми забили гол, зовсім інша гра, зовсім інший малюнок гри, зовсім інше ставлення до гри гравців. Це вже було схоже на те, що ми хочемо бачити", — сказав Долганський.

Зазначимо, що полтавська Ворскла виявилась сильнішою за Лівий Берег. Матч завершився розгромною поразкою господарів.

У наступному турі полтавчани прийматимуть іншу київську команду — Оболонь. "Лелеки", своєю чергою, вдома зіграють проти Шахтаря. Втім, перед цим на команду Віталія Первака ще очікує матч з Кудрівкою у другому попередньому раунді Кубку України.