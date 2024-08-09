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Долганський — про перший тайм з Лівим Берегом: Футболісти боялися грати з м'ячем

Володимир Кук — 9 серпня, 18:30
Долганський — про перший тайм з Лівим Берегом: Футболісти боялися грати з м'ячем

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський заявив, що його футболісти боялись грати з м'ячем у першому таймі матчу з Лівим Берегом у другому турі Української Прем'єр Ліги сезону-2024/2025.

Його слова передає Youtube-канал "УПЛ ТБ".

"Перший тайм нам взагалі не вдався, тому що відчувалася певна нервозність, напевно, ще після минулої гри з Шахтарем, коли ми програли. Футболісти боялися грати з м'ячем, були скуті, взагалі не було того, про що ми домовлялися.
А після перерви, особливо коли ми забили гол, зовсім інша гра, зовсім інший малюнок гри, зовсім інше ставлення до гри гравців. Це вже було схоже на те, що ми хочемо бачити", сказав Долганський.

Зазначимо, що полтавська Ворскла виявилась сильнішою за Лівий Берег. Матч завершився розгромною поразкою господарів.

У наступному турі полтавчани прийматимуть іншу київську команду — Оболонь. "Лелеки", своєю чергою, вдома зіграють проти Шахтаря. Втім, перед цим на команду Віталія Первака ще очікує матч з Кудрівкою у другому попередньому раунді Кубку України.

Ворскла Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Сергій Долганський

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