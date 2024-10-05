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Шандрук: Удвічі приємніше перемогти вдома, бо ми вже серйозно заборгували вболівальникам

Ігор Чернявський — 5 жовтня, 22:13
Шандрук: Удвічі приємніше перемогти вдома, бо ми вже серйозно заборгували вболівальникам
ФК Верес

Головний тренер Вереса Олег Шандрук дуже задоволений довгоочікуваною домашньою перемогою в матчі 9 туру чемпіонату України проти Зорі.

Його слова наводить пресслужба рівненського клубу.

"Приємно, що зуміли перервати нарешті безпереможну серію матчів проти Зорі. Раніше ми вже перервали подібну невдалу серію поєдинків з Колосом. Тепер - із Зорею. Вдвічі приємніше було нарешті перемогти вдома. Бо ми вболівальникам вже серйозно заборгували.

Сподіваюся, сьогодні вони отримали задоволення від гри і результату. Попри погоду ми сьогодні мали підтримку. І ця підтримка дуже важлива для нас", – сказав Шандрук.

Для Вереса ця перемога стала першою домашньою в поточному сезоні. Завдяки набраним сьогодні трьом очкам рівняни залишили зону перехідних матчів та піднялися на 11 позицію.

Верес Зоря Чемпіонат України, УПЛ Олег Шандрук

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