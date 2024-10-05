Шандрук: Удвічі приємніше перемогти вдома, бо ми вже серйозно заборгували вболівальникам

Головний тренер Вереса Олег Шандрук дуже задоволений довгоочікуваною домашньою перемогою в матчі 9 туру чемпіонату України проти Зорі.

Його слова наводить пресслужба рівненського клубу.

"Приємно, що зуміли перервати нарешті безпереможну серію матчів проти Зорі. Раніше ми вже перервали подібну невдалу серію поєдинків з Колосом. Тепер - із Зорею. Вдвічі приємніше було нарешті перемогти вдома. Бо ми вболівальникам вже серйозно заборгували.

Сподіваюся, сьогодні вони отримали задоволення від гри і результату. Попри погоду ми сьогодні мали підтримку. І ця підтримка дуже важлива для нас", – сказав Шандрук.