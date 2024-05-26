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Пушич: Хочу побачити, як Реал виграє Лігу чемпіонів

Игорь Чернявский — 26 травня, 09:27
Пушич: Хочу побачити, як Реал виграє Лігу чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич сподівається на перемогу Реала над Боруссією Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів.

Його слова цитує офіційний сайт Шахтаря.

"Звісно, чекаємо на цю гру. Логічно, кого ми підтримуємо. Я хочу побачити, як виграє Реал, щоб ми отримали пряму путівку до Ліги чемпіонів. Тому, звісно, будемо дивитися цей поєдинок, він нам дуже цікавий, і сподіваємося, що вони виграють", — сказав Пушич.

У разі перемоги Боруссії Дортмунд "гірникам" доведеться проходити кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в останньому матчі сезону Шахтар резервним складом поступився Поліссю.

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