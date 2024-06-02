Анчелотті відірвався від Зідана та Гвардіоли за кількістю виграних титулів Ліги чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті виграв п'яту Лігу чемпіонів у своїй кар'єрі.

Італійський фахівець є рекордсменом за цим показником. Двічі "Папа Карло" вигравав ЛЧ із Міланом у 2003 та 2007 роках, а також тричі на чолі Реала (2014, 2022 та 2024).

Найближчими переслідувачами є колишній тренер "вершкових" Зінедін Зідан, який виграв три поспіль Ліги чемпіонів (2016, 2017, 2018), а також Жузеп Гвардіола, який двічі завоював трофей із Барселоною у 2009 та 2011 роках, а також одного разу з Манчестер Сіті в попередньому сезоні.

Carlo Ancelotti has now won five #UCL titles, two more than anyone else.🍷



5: Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007; Real Madrid 2014, 2022, 2024)

3: Zinédine Zidane (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

3: Pep Guardiola (Barcelona 2009, 2011; Man City 2023) pic.twitter.com/9xyzRCOPnL — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 1, 2024

Нагадаємо, що український голкіпер Реала Андрій Лунін виграв свій 9-й титул за мадридців. Раніше визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.