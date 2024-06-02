Анчелотті відірвався від Зідана та Гвардіоли за кількістю виграних титулів Ліги чемпіонів
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті виграв п'яту Лігу чемпіонів у своїй кар'єрі.
Італійський фахівець є рекордсменом за цим показником. Двічі "Папа Карло" вигравав ЛЧ із Міланом у 2003 та 2007 роках, а також тричі на чолі Реала (2014, 2022 та 2024).
Найближчими переслідувачами є колишній тренер "вершкових" Зінедін Зідан, який виграв три поспіль Ліги чемпіонів (2016, 2017, 2018), а також Жузеп Гвардіола, який двічі завоював трофей із Барселоною у 2009 та 2011 роках, а також одного разу з Манчестер Сіті в попередньому сезоні.
Нагадаємо, що український голкіпер Реала Андрій Лунін виграв свій 9-й титул за мадридців. Раніше визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.