Не може гравець ставити себе вище колективу: Ашур – про ситуацію зі скандальним легіонером Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур поділився думкою про ситуацію з легіонером команди Бені Макуана, який був переведений до другої команди, зазначивши, що гравець не може ставити себе вище колективу.

Про це він сказав у інтерв'ю ТаТоТаке.

"Коли ти приймаєш рішення показати своє незадоволення і нехтування тими, хто так само в цей момент тренується, викладається безперервно і намагається віддати щось цьому колективу, то це завжди шкодить, мені здається, іміджу гравця саме в колективі.

Мені здається, що не може гравець ставити себе вище колективу, нехтувати своїми партнерами, тим, що вони так само тренуються, так само віддаються, так само бувають епізоди, коли не грають", – зазначив спеціаліст.

Ашур також розповів про те, що Макуана на три дні пізніше повернувся з розташування збірної.

"Було таке, що він повернувся з розташування збірної, повернувся на три дні пізніше. Чим він займався ці три дні – ніхто не знає. Тому всі рішення, які ми приймаємо, чимось аргументовані. Було декілька ситуацій, які вплинули на позицію Бені в колективі.

Декілька ситуацій, яких, на мою думку, можна було запобігти. На цей момент, як і будь-яка дія на полі, має і несе за собою наслідок, так і будь-яка дія за межами поля має нести за собою наслідок", – підкреслив Ашур.

Раніше повідомлялося, що конголезький вінгер Полісся може на правах оренди може продовжити кар'єру в ЛНЗ.

Нагадаємо, що Бені приєднався до Полісся влітку 2023 року, перейшовши з Монпельє за 250 тисяч євро.