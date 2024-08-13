Ашур: В Усика у футбольному плані все дуже непогано

Головний тренер Полісся Імад Ашур зазначив, що у чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) футбольні навички на доволі хорошому рівні.

Його слова передає Український Футбол.

"Попередньо ми не були знайомі. Я думаю, що враження як від спортсмена є не тільки в мене, а й у всього світу зараз. А як від людини… Енергія, яку він надав, зробив це щиро, команді, усім оточуючим, це щось, що робить його сильною особистістю, яка дозволяє йому здобувати титули впродовж спортивної кар’єри.

Він дав нам дуже хороший імпульс, і я можу подякувати Олександрові за це. Хоч і за короткий час, але він вплинув на другу гру проти Олімпії. Не кажу про результат, а саме на гру. А ще його участь у тренувальному процесі показала, що не тільки боксом єдиним цей спортсмен є сильним. В Усика у футбольному плані все дуже непогано", — сказав Ашур.