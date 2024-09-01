Тренер Полісся: Я завжди буду пам’ятати ті щирі емоції, які в мене були з хлопцями з академії

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував перемогу 4:1 у матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги проти Чорноморця та пригадав свою роботу у структурі одеського клубу.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я радий, що ми перемогли. Я бажаю своєму рідному місту усього найкращого, завжди так чи інакше слідкую за командою, в якій я раніше був тренером академії. Щойно хлопцям розповідав, що під час офіційної частини випуску, яка була на цьому стадіоні, одна людина з керівництва в тунелі арени мене запитала про те, чи уявляю я себе головним тренером, який буде виходить з цього підтрибунного приміщення.

Це сталося сьогодні. Я завжди буду пам’ятати ті щирі емоції, які в мене були з хлопцями з академії, буду завжди вдячний тій довірі, бо без того кроку не було б того, що є сьогодні", — сказав Ашур.