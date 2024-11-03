Хотіли зіграти агресивно: Кобін – про поразку від Динамо в 12 турі УПЛ

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував поразку від Динамо в 12-му турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що його команда не відступить від стилю гри з високою обороною.

Про це він заявив у коментарі УПЛ-ТБ.

"Те, що ми грали з високою лінією оборони – був ризик, але нам потрібно було набирати очки. Ми хотіли зіграти агресивно. В якійсь мірі нам це вдалося, але швидкість Ваната, індивідуальна майстерність гравців Динамо зіграли свою роль.

Але ми не будемо відходити від цієї гри. Ми будемо грати сміливо, тому що нам потрібно набирати очки", – сказав Кобін.

Свій наступний матч Інгулець проведе 8 листопада у гостях проти Лівого Берега. Динамо 7 листопада у Лізі Європи протистоятиме Ференцварошу, після чого 10 листопада в УПЛ зіграє з Поліссям.