Бабич про поразку від Лівого берега: За такої гри, як у першому таймі, нам дуже важко буде брати очки

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував поразку в матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого Берега.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Треба було забивати, Кирило Попов та Денис Янаков могли забивати. Я хлопцям сказав, що за такої гри, як у першому таймі, нам дуже важко буде брати очки. Другий тайм вийшов іншим: додали правильну агресію, більше насичували штрафний майданчик суперника, нагнітали ситуацію. Були два дуже хороші моменти, коли мали забивати.

Щоб не програвати такі матчі, треба забивати. Ми всі працюємо у захисті, всі працюємо в атаці. Ми нікого не виокремлюємо, хто добре зіграв, хто ні. Я вважаю, що потрібно відштовхуватися від другого тайму, але трохи впевненості та якості нам не вистачає попереду. Треба зіграти було спокійніше, холоднокровніше у тих позиціях. У нас у другій половині другого тайму були моменти біля воріт Лівого Берега.

Але це футбол, так воно й є. Ми цей результат приймаємо та рухаємося далі. Будуємо команду. Звісно, ​​всі засмучені. Ми довго не раділи після Колоса, ми довго не засмучуємось після цієї гри. Ми розуміємо, над чим нам треба попрацювати, щоб такі матчі не програвати, як мінімум", — сказав Бабич.