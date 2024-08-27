Бабич про поразку від Лівого берега: За такої гри, як у першому таймі, нам дуже важко буде брати очки
Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував поразку в матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого Берега.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Треба було забивати, Кирило Попов та Денис Янаков могли забивати. Я хлопцям сказав, що за такої гри, як у першому таймі, нам дуже важко буде брати очки. Другий тайм вийшов іншим: додали правильну агресію, більше насичували штрафний майданчик суперника, нагнітали ситуацію. Були два дуже хороші моменти, коли мали забивати.
Щоб не програвати такі матчі, треба забивати. Ми всі працюємо у захисті, всі працюємо в атаці. Ми нікого не виокремлюємо, хто добре зіграв, хто ні. Я вважаю, що потрібно відштовхуватися від другого тайму, але трохи впевненості та якості нам не вистачає попереду. Треба зіграти було спокійніше, холоднокровніше у тих позиціях. У нас у другій половині другого тайму були моменти біля воріт Лівого Берега.
Але це футбол, так воно й є. Ми цей результат приймаємо та рухаємося далі. Будуємо команду. Звісно, всі засмучені. Ми довго не раділи після Колоса, ми довго не засмучуємось після цієї гри. Ми розуміємо, над чим нам треба попрацювати, щоб такі матчі не програвати, як мінімум", — сказав Бабич.
Нагадаємо, у матчі 3 туру УПЛ Чорноморець у домашньому матчі мінімально переміг Колос 1:0. Після чотирьох турів у підопічних Бабича 3 набраних очка. Вони розташувались на 13 місці у турнірній таблиці.