Наставник Вікторії: Кривбас — це складний суперник

Головний тренер чеської Вікторії Пльзень Мірослав Коубек оцінив можливості криворізького Кривбаса перед другим матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я постійно повторюю своїм гравцям, щоб забули перший матч. Звісно, ми тоді перемогли і це добре. Але результат треба викреслити з голови. Наша команда має зіграти активно та знову перемогти.

Перевага в один гол нічого не означає. Ми граємо проти складного суперника. Кривбас буде важко пройти. Тоді перший тайм склався не на нашу користь, але у другому ми зіграли краще", — сказав наставник.