Наставник Вікторії: Кривбас — це складний суперник
Головний тренер чеської Вікторії Пльзень Мірослав Коубек оцінив можливості криворізького Кривбаса перед другим матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Я постійно повторюю своїм гравцям, щоб забули перший матч. Звісно, ми тоді перемогли і це добре. Але результат треба викреслити з голови. Наша команда має зіграти активно та знову перемогти.
Перевага в один гол нічого не означає. Ми граємо проти складного суперника. Кривбас буде важко пройти. Тоді перший тайм склався не на нашу користь, але у другому ми зіграли краще", — сказав наставник.
Нагадаємо, номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився з рахунком 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи.
Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.