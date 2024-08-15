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Наставник Вікторії: Кривбас — це складний суперник

Андрій Яросименко — 15 серпня, 11:45
Наставник Вікторії: Кривбас — це складний суперник
Getty images

Головний тренер чеської Вікторії Пльзень Мірослав Коубек оцінив можливості криворізького Кривбаса перед другим матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я постійно повторюю своїм гравцям, щоб забули перший матч. Звісно, ми тоді перемогли і це добре. Але результат треба викреслити з голови. Наша команда має зіграти активно та знову перемогти.

Перевага в один гол нічого не означає. Ми граємо проти складного суперника. Кривбас буде важко пройти. Тоді перший тайм склався не на нашу користь, але у другому ми зіграли краще", — сказав наставник.

Нагадаємо, номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився з рахунком 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Вікторія Кривбас матч-відповідь Ліга Європи-2024/25

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