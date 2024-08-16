Флік поділився очікуваннями від дебютного матчу на чолі Барселони

Новий головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік очікує гарне шоу від комадни у дебютному матчі в Ла Лізі проти Валенсії.

Його слова передає сайт клубу.

"Ми з нетерпінням чекаємо нашого дебюту у Валенсії. Ми знаємо, що там панує особлива атмосфера. Ми (тренерський штаб) новачки в Ла Лізі й з нетерпінням чекаємо на цей матч. Це буде складно, тому що Валенсія добре грає, використовуючи розстановку 4-4-2. Вони люблять грати в атаці.

Я задоволений тими гравцями, які є зараз. Інше ми не знаємо. Коли я підписував контракт, я знав, що буде нелегко, але я дуже вірю в клуб і задоволений тим, що показала команда. Коли повернуться травмовані гравці, я впевнений, що ми будемо дуже сильною командою.

У мене є досвід, і я приїхав сюди, приймаючи факти, які я не можу контролювати. Сподіваюся, ми покажемо гарне шоу і зможемо перемогти у Валенсії", — сказав Флік.