Флік поділився очікуваннями від дебютного матчу на чолі Барселони
Новий головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік очікує гарне шоу від комадни у дебютному матчі в Ла Лізі проти Валенсії.
Його слова передає сайт клубу.
"Ми з нетерпінням чекаємо нашого дебюту у Валенсії. Ми знаємо, що там панує особлива атмосфера. Ми (тренерський штаб) новачки в Ла Лізі й з нетерпінням чекаємо на цей матч. Це буде складно, тому що Валенсія добре грає, використовуючи розстановку 4-4-2. Вони люблять грати в атаці.
Я задоволений тими гравцями, які є зараз. Інше ми не знаємо. Коли я підписував контракт, я знав, що буде нелегко, але я дуже вірю в клуб і задоволений тим, що показала команда. Коли повернуться травмовані гравці, я впевнений, що ми будемо дуже сильною командою.
У мене є досвід, і я приїхав сюди, приймаючи факти, які я не можу контролювати. Сподіваюся, ми покажемо гарне шоу і зможемо перемогти у Валенсії", — сказав Флік.
Зазначимо, що матч відбудеться завтра, 17 серпня. Початок — о 22:30 за київським часом.
Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони. Раніше "блаугранас" після 18 років гри за команду покинув півзахисник Сержі Роберто.