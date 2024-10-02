Гасперіні: Гра з Шахтарем буде важким випробуванням

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вважає, що гра з донецьким Шахтарем у 2 турі основного раунду Ліги чемпіонів стане важким випробуванням для його команди.

Слова італійського наставника передає УЄФА.

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"Кожна гра складна, адже ви граєте проти команд, які звикли перемагати. У складі Шахтаря багато бразильських гравців, і ми вже бачили, як добре вони грали проти Болоньї, тому це, безумовно, буде важке випробування", – заявив Гасперіні.

Раніше редакція Чемпіону зробила прогноз на матч "гірників" проти Аталанти.

Нагадаємо, що матч відбудеться у Гельзенкірхені на стадіоні "Фельтінс-Арена", що вміщує у себе понад 60 тисяч вболівальників. Початок – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.