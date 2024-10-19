Артета: Ми вже втретє граємо вдесятьох, дуже розчаровані

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що його команда поступилась Борнмуту (0:2) через те, що допустила більше помилок під час гри в меншості.

Слова Артети наводить Sky Sports:

"Дуже розчаровані результатом, ми приїхали сюди, щоб виграти гру. Досить важко грати проти цього суперника, але потім нам доводиться грати 60-70 хвилин вдесятьох.

Ми дуже старалися, Мартінеллі мав найбільший шанс у грі. Це гра на помилках, і сьогодні ми припустилися двох великих помилок.

Ми вже втретє граємо вдесятьох, і це все дуже ускладнює".

Обидва голи Борнмут забив у другому таймі, коли суперник грав у меншості після вилучення Вільяма Саліба.

Для команди Артети це перша поразка в сезоні. Арсенал з 17 очками залишається третім.

У складі Борнмута весь матч провів український захисник Ілля Забарний. Олександр Зінченко повернувся до заявки Арсенала, але залишився у запасі.