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Артета: Ми вже втретє граємо вдесятьох, дуже розчаровані

Володимир Клепач — 19 жовтня, 23:07
Артета: Ми вже втретє граємо вдесятьох, дуже розчаровані
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що його команда поступилась Борнмуту (0:2) через те, що допустила більше помилок під час гри в меншості.

Слова Артети наводить Sky Sports:

"Дуже розчаровані результатом, ми приїхали сюди, щоб виграти гру. Досить важко грати проти цього суперника, але потім нам доводиться грати 60-70 хвилин вдесятьох.
Ми дуже старалися, Мартінеллі мав найбільший шанс у грі. Це гра на помилках, і сьогодні ми припустилися двох великих помилок.
Ми вже втретє граємо вдесятьох, і це все дуже ускладнює".

Обидва голи Борнмут забив у другому таймі, коли суперник грав у меншості після вилучення Вільяма Саліба.

Для команди Артети це перша поразка в сезоні. Арсенал з 17 очками залишається третім.

У складі Борнмута весь матч провів український захисник Ілля Забарний. Олександр Зінченко повернувся до заявки Арсенала, але залишився у запасі.

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