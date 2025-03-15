Тухель: Я повинен вибороти право співати гімн Англії

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про те, чи буде він співати національний гімн країни напередодні матчів.

Слова німецького фахівця наводить ESPN.

"Я можу вас запевнити, що цей момент дуже важливий для мене. Втім, я повинен заслужити це право – співати гімн Англії перед матчами, а не робити це просто "аби було"", – розповів Тухель.

Нагадаємо, екстренер Челсі та Боруссії Дортмунд очолив "трьох левів" восени 2024 року, змінивши на цій посаді Гарета Саутгейта.

Німець дебютує на чолі Англії 21 березня у матчі відбіркового етапу до ЧС-2026 проти Албанії, а вже 24 числа команда зіграє Латвією. Стартовий свисток обох поєдинків заплановано на 21:45 за київським часом.

Раніше юний захисник Арсенала Льюїс-Скеллі отримав дебютний виклик до збірної Англії.