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Льюїс-Скеллі отримав дебютний виклик до збірної Англії

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 11:12
Льюїс-Скеллі отримав дебютний виклик до збірної Англії
Майлз Льюїс-Скеллі (праворуч)
Getty images

Захисник лондонського Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі отримав свій дебютний виклик до лав збірної Англії на матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба "трьох левів".

Зазначимо, що до складу не потрапив інший футболіст "канонірів" – Бен Вайт, який мав конфлікт з попереднім наставником команди Гаретом Саутгейтом. Після звільнення фахівця в британських ЗМІ регулярно повідомляли про можливе повернення футболіста до складу збірної.

У березні підопічні Томаса Тухеля зіграють два матчі – суперниками стануть Албанія та Латвія. Поєдинки заплановані на 21 та 24 березня відповідно, стартовий свисток обох зустрічей пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Арсенал запропонує Льюїсу-Скеллі новий контракт на тлі його стрімкого прогресу.

збірна Англії Майлз Льюїс-Скеллі

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