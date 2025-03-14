Льюїс-Скеллі отримав дебютний виклик до збірної Англії

Захисник лондонського Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі отримав свій дебютний виклик до лав збірної Англії на матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба "трьох левів".

Зазначимо, що до складу не потрапив інший футболіст "канонірів" – Бен Вайт, який мав конфлікт з попереднім наставником команди Гаретом Саутгейтом. Після звільнення фахівця в британських ЗМІ регулярно повідомляли про можливе повернення футболіста до складу збірної.

It’s time to reveal Thomas Tuchel’s first #ThreeLions squad! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) March 14, 2025

У березні підопічні Томаса Тухеля зіграють два матчі – суперниками стануть Албанія та Латвія. Поєдинки заплановані на 21 та 24 березня відповідно, стартовий свисток обох зустрічей пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Арсенал запропонує Льюїсу-Скеллі новий контракт на тлі його стрімкого прогресу.