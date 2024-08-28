Обнадійлива невдача? 5 висновків з матчу Зальцбург — Динамо

Київське Динамо не змогло подолати раунд плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда Олександра Шовковського поступилася австрійському Зальцбургу тренером Пепейном Лейндерсом за підсумками двох матчів.

Чемпіон аналізує виступ столичного українського клубу у грі-відповіді ЛЧ на холодну голову. І поспішає поділитись враженнями з читачами.

Динамо не знайшло аргументів проти провідного клубу Центральної Європи із суттєво обмеженим кадровим ресурсом

Виліт киян в останньому раунді кваліфікації найбажанішого клубного турніру Європи слід розглядати у кількох площинах. "Біло-сині" не зуміли подолати бар'єр суперника, який, як виявилося, киянам був цілком під силу. Проте загалом симпатичний малюнок гри команди Шовковського переоцінювати також не варто.

Фото: ФК Динамо Київ

Кузня талантів, якою точно сьогоднішній Зальцбург, постала перед Динамо, м'яко кажучи, не в повному складі свого "асортименту". Зважаючи на те, що Лейндерс не міг залучити 7(!) футболістів обойми до ігор з киянами, повного спектра можливостей Зальцбурга ми так і не дізналися. Крім того, Динамо не зуміло скористатися новими кадровими труднощами суперника, які сталися вже протягом гри у Любліні – Лейндерс був змушений перекроювати фланги захисту після травми останнього "профільного" лівого бека.

Не дружня Туреччина: суддя вплинув на результат гри

Арбітр матчу Халіл Меллер наші прогнози щодо вміння бути центральною фігурою на полі цілком виправдав. На превеликий жаль для українського клубу, жертвою прагнень представника Феміди стало саме Динамо.

Одразу після забитого киянами м'яча Мелер поспішив посадити на картку обох центрбеків Динамо і зробив це після того, як у подібних ситуаціях з боку гравців господарів "криміналу" ніяк не бачив. Надалі пан Халіл не втомлювався доводити, що його бачення футболу стосується переваги команди, що грає на своєму полі — підопічні Лейндерса уникли щонайменше 3-4 не усних попереджень.

Ярмоленко залишається стрижневим футболістом в обоймі Шовковського

Капітан Динамо в обох іграх із Зальцбургом Андрій Ярмоленко провів два різні поєдинки. І якщо в першій зустрічі за свої дії Андрій отримав заслужену критику , то у матчі-відповіді дав те, чого від нього не дочекалися в Любліні — якість і ефективність.

Фото: ФК Динамо Київ

В Австрії саме Ярмоленко був мотором більшості атак киян, розганяючи атакуючі спроби гостей своєчасними, дотепними, а головне передачами, що не прогнозуються. Але головний урок, який, таке враження, "вивчив" Андрій після першого протистояння команд, у "добровільній" відмові Ярмоленко опинятися в центрі уваги. Цього разу Андрій виступив тіньовим ідеологом атак Динамо, віддаючи перевагу ролі асистента, а не завершувача. Схоже, перше у легенди "біло-синіх" виходить справді в рази краще.

Михавко одним пасом підвищив свою трансферну вартість у рази

...А вже наступною дією продемонстрував, наскільки він "сир", коли отримав необов'язкову жовту картку. Пас Михавка на Владислава Ваната вказує на великий потенціал та сучасний стиль центрбека, який має задатки футболіста, які можуть розпочинати атаки з глибини. Ще наприкінці липня було повідомлення про інтерес до Тараса з боку німецького Вердера, який нібито оцінив перспективу прогресу 19-річного українця в мільйон євро. А вже після гри в Зальцбурзі згадалася крилата фраза Ігоря Суркіса про те, який він "поганий бізнесмен".

Фото: ФК Динамо Київ

Прогрес Михавка за підсумками всіх трьох дуелів у кваліфікації Ліги чемпіонів — один із приємних результатів роботи Шовковського в короткий літній проміжок, за якими потрібно виміряти стан нинішнього Динамо як команди. Крім того, Тарас залишається уособленням генеральної лінії Суркісов, які роблять ставку на продаж молодих вихованців клубу як чи не основного джерела власних доходів, і точно поповнення клубної скарбниці.

Команда, за яку не соромно: це Динамо має перспективу

Вже скоро кияни дізнаються про суперників в основному раунді Ліги Європи. З огляду на нинішні можливості команди, а також з погляду спортивної складової, виступ у другому за престижністю єврокубку для "біло-синіх" — варіант навіть кращий за баталії в Лізі чемпіонів. До речі, як і для очкового балансу України у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Менш ніж через рік Шовковський зробив із Динамо команду, яка забула, що таке байдужість. Цей колектив б'ється за результат, прагне демонструвати, що він нічим не гірший за суперників і де-не-де бере своє саме цим — нестримним бажанням і похмурим нахабством. У грі команди з'явилася ідея та віра в себе. Це ті якості, за якими в попередні роки вболівальники "Динамо" встигли скучити. І хто б не став опонентом "біло-синіх" у 8 гарантованих матчах ЛЕ, це будуть ігри, які варті уваги.