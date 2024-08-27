Час сміливих, або шанс на сенсацію. Суперекспрес на матч Зальцбург — Динамо з коефіцієнтом 6,59

Команда Олександра Шовковського проведе матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів із австрійським Зальцбургом. Гра Динамо з Ред Буллом буде проведена 27 серпня о 22:00 за київським часом.

Чемпіон розповідає про матч через зрозумілу мову для всіх любителів азарту. Вашій увазі — найкращі ставки на поєдинок.

Результативність, яку очікують не всі

Здавалося б, зважаючи на продемонстрований колективами у першому матчі футбол біля воріт суперника, вірогідність сценарію, за якого нас очікує "верховий" матч, доволі висока. Нагадаємо, що Динамо не реалізувало щонайменше два "вбивчих" моменти біля воріт опонента, коли мяч почергово "поцілував" спершу перекладину, а потім і стійку. Щонайменше на 1 забитий м’яч "біло-сині" точно награли — з цими словами важко не погодитися за будь-яких оцінок гри у виконанні столичного колективу.

Втім, статистика говорить про інше. Причому перед нами показники у найвагомішому клубному змаганні Старого Світу у виконанні саме обох команд. Так, щонайбільше 3 голи в основний час глядачі бачили за підсумками 14 із останніх 15 ігор Динамо у ЛЧ. Так само не більш як 3 м'ячі команди забивали у 7 із останніх 9 матчів Ред Булла у Лізі чемпіонів.

Ставка: ТМ (3,5) за 1,55

Жорстка безкомпромісна гра

У першій грі на двох команди заробили 4 попередження — по два на кожну. В матчі-відповіді є всі передумови до того, щоб цей показник був навіть більшим.

Фото: ФК Динамо Київ

Не в останню чергу — через прізвище арбітра. Турецький суддя Халіл Мелер у розіграшах-2023/24 та 2024/25 провів на міжнародному рівні 7 матчів. І цифри "гірчичників" у матчах за його участі досить показові. так, у цих матчах Мелер діставав із кишені жовтий колір 36 разів. У середньому за матч — 5,1. Крім того, за таку незначну кількість ігор пан Мелер свій крутий, як для судді, норов, промемонстрував і у контексті "видачі" видалень — він показав аж 3 червоні картки. У середньому за гру Халіл фіксує 22 фоли. Височенька й імовірність призначення пенальті — 57%. Зважаючи на те, що на кону, та становище киян, які будуть змушені ризикувати, сценарій із не менш як 5 картками більш ніж вірогідний.

Ставка: Жовті картки ТБ (4,5) за 1,70

Неочевидний підсумок за очевидних обставин

Звісно, після поразки у 2 м'ячі говорити про якусь перспективу на полі суперника непросто. Проте насправді показники Ред Булла на власній території у найбільш престижному єврокубку аж ніяк не захмарні.

Так, перед власними вболівальниками Зальцбург програв за підсумками 4 із попередніх 5 ігор у головному клубному змаганні (при 1 перемозі). Тут же варто згадати й про те, що зовсім не хлопчиками для биття у останніх іграх у ЛЧ були й підопічні Шовковського. До поразки в Любліні у першому матчі команд "біло-сині" утримували 4-матчеву серію без поразок у змаганні (+3=1-0). Не менш важливі й інші фактори. Варто розуміти, що в Любліні Ред Булл був сильнішим, завдячуючи двом аспектам. Перший — об'єктивний чинник. Гравці Зальцбурга, у більшості своїй, були індивідуально сильніші за опонентів. Втім, прірви між колективами точно не було. Здебільшого гра пройшла у рівній боротьбі, однак Ред Буллу сприяли удача та везіння на стадії завершення атак. Не варто забувати й те, що усі матчі на міжнародній арені Динамо давно грає на виїзді. Тож виїзна гра чи домашня — не важливо. Саме тому "біло-сині", імовірно, будуть грати у манері, яка від гри команди в Польщі сильно відрізнятися не буде. І шанси не програти, зважаючи на той же результат першої зустрічі, в гостей непогані.

Ставка: Х2 за 2,50

Сумарний коефіцієнт: 1,55*1.70*2,50 = 6,59