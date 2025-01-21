Продовження мороку невдач чи зародження світла перемог? 4 інтриги матчу Галатасарай – Динамо

Команда Олександра Шовковського зіграє перший офіційний матч з початку року. 21 січня о 17:30 за київським часом Динамо протистоятиме турецькому Галатасараю у Стамбулі в межах основного раунду Ліги Європи. Український колектив шанси на вихід до наступного раунду втратив, а от опонент має максимальну турнірну мотивацію.

"Чемпіон" повертається до традиції виділення головних тенденцій напередодні важливих міжнародних матчів за участі українських команд.

Скидання психологічних кайданів чи брак ігрової практики: що матиме вирішальний вплив на малюнок гри киян?

Підсумок першої частини сезону у випадку з Динамо мав подвійне наповнення. На одній шальці терезів – чи не ідеальний виступ в УПЛ із переконливим лідерством у таблиці та міцним фундаментом для повернення титулу. На іншій – те, що можна назвати ганебним, у розрізі результатів на міжнародній арені. Після 17 грудня, коли кияни провели останній матч перед зимовою паузою, Динамо отримало шанс зупинитися, озирнутися, а то й спробувати подивитися на себе зі сторони. А головне – провести роботу над помилками.

ФК Динамо

На зборі Динамо провело 5 матчів, у яких здобуло 3 перемоги при 1 мировій та 1 поразці. Втім, результати в таких історіях – точно не головне. Контрольні ігри "біло-синіх" у Туреччині мали стати ще й ковтком віри та впевненості у своїх силах, що сильно похитнулися після кардинально невдалих ігор саме в Лізі Європи. В цьому єврокубку кияни набралися провальних результатів, пардон, як вулична собака бліх – з березня 2021-го Динамо в 14 матчах спромоглося аж 1 раз зіграти внічию. Решта – суцільна темрява поразок. Чи стане поїздка в Стамбул, де в менш буремні та трагічні роки життя України "біло-сині" не раз досягали приємного результату, відкриттям нової єврокубкової сторінки Динамо – стрижневе питання цього матчу.

Серйозна розмова: перед грою сформувалася максимально несприятлива кон'юнктура для Динамо?

Напередодні матчу з киянами "леви" продовжили безпрограшну серію до 24 матчів у всіх турнірах, однак результатом були вкрай незадоволені. Галатасарай сенсаційно втратив очки у зустрічі в межах турецької Суперліги проти Хатайспора (1:1). Останній – один з двох головних претендентів на пониження у класі, який посідає передостанню сходинку в лізі, але зумів створити проблеми для лідера.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, саме після цієї несподіваної "недостачі" балів всередині Галатасараю відбулася розмова на підвищених тонах. Якщо вірити джерелам, в перших рядах бажаючих поговорити були "сенатори" та футболісти, відомі далеко за межами Туреччини – голкіпер Фернандо Муслера, хавбек Лукас Торрейра, а також нападники Віктор Осімхен та Дріс Мертенс. Говорили гучно та прямолінійно, а домовились реабілітуватися вже в найближчій грі, а головне – до такого стану речей ситуацію більше не доводити.

СК Галатасарай

Галатасарай не з тих, хто грає в другому за рангом єврокубку за принципом "аби як". "Жовто-червоні" 6-ті в таблиці, а перемога в матчі з Динамо не просто бажана – архіважлива. Річ у тім, що вже зараз для господарів на кону "пропуск" у плей-офф змагання. Крім того, "леви" можуть зарезервувати місце у чільній вісімці, а це дозволяє грати одразу в 1/8 турніру.

Рідний клуб Хакана Шукюра знає, що таке ефективна гра вдома. На своєму полі господарі утримують виграшну серію із 4 матчів. Укупі з тим, що в 4 останніх домашніх іграх у ЛЄ "леви" менш як 3 м'ячі не забивали, факт жорсткої бесіди в колективі суперника для Динамо стався у максимально непідходящий момент.

Проблема, яка нікуди не поділася: як Шовковський вирішуватиме центру захисту?

Один з 4 центральних захисників Динамо Денис Попов повернувся у загальну групу за 6 днів до гри в Стамбулі. Враховуючи, що набрати кондиції, а також повноцінно відчути м’яча нарівні з одноклубниками Попов явно не встиг, а Максим Дячук після травми не повернувся навіть на колишній не вельми вражаючий рівень, кадрових інтриг на цьому плацдармі в таборі гостей шукати годі.

ФК Динамо

Вибір Олександра Шовковського на користь дуету Крістіан Біловар-Тарас Михавко є практично безальтернативним ще й через те, що навряд зможе зіграти Володимир Бражко – за необхідності опорний хав у якості центрбека вже використовувався. Власне, замість останнього, вірогідно, побачимо Миколу Михайленка, а колишній гравець Олександрії за своїми можливостями колезі по амплуа поступається. Чи варто чекати приємних перетворень у найбільш проблемній зоні Динамо, коли за підсумками зимового трансферного вікна клуб ризикує "забути" про кричущу проблему, а вибір потроху схиляється на користь бажання "доїхати" до завершення сезону з наявними силами? Ви вгадали – питання риторичне.

Убивчий дует господарів: хто з гравців Динамо ладен достойно відповісти зірковим легіонерам суперника?

Віктор Осімхен та Дріс Мертенс – головні зірки і водночас інколи просто нестримна ударна сила Галатасараю. Лише в Лізі Європи на двох нігерієць та бельгієць записали у свій актив 4+7 за системою "гол+пас". Наставник "левів" Окан Бурук недарма використовує цих хлопців в якості вістря атаки та нападника, що атакує з глибини, відповідно. Враховуючи важливість моменту та ціну успіху в цій грі, обидва вийдуть проти українського клубу з перших хвилин з вірогідністю в 99,9.

СК Галатасарай

Найкращими футболістами Динамо на зборі були Віталій Буяльський та Владислав Ванат. Обидва забили по 3 м'ячі, обидва виглядали зарядженими та мотивованими з першого матчу, незважаючи на статус ігор. Набрався необхідних ігрових хвилин Андрій Ярмоленко, хоча клубна легенда в першій тренувальній сесії у процеси радше лише втягнувся, ніж вразив легкістю та грацією у поводженні з круглим. Переходячи на футбольну лексику та згадуючи всім відомий вислів, у першій частині сезону в Лізі Європи Динамо постійно бракувало міцної ноги лідера. Чи нарешті готовий спробувати заповнити цей давно утворений вакуум бодай один футболіст киян – дізнаємося вже незабаром.