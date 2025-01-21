Динамо в Лізі Європи: боротися за престиж і очки в рейтингу УЄФА

У вівторок, 21 січня, київське Динамо проведе матч 7 туру основного етапу Ліги Європи. Столична команда ще не набрала жодного очка в нинішньому єврокубковому турнірі та достроково, ще в минулому календарному році, в грудні, втратила шанси на потрапляння до плейоф. І тепер кияни боротимуться за свій престиж та очки України в рейтингу УЄФА.

Січневі матчі вже ніяк не вплинуть на турнірне становище столичної команди, але можуть принести важливі очки в рейтинг України в цілому. На жаль, останні виступи наших колективів у єврокубках абсолютно не дають приводу для оптимізму.

Суперник йде без поразок

Черговим опонентом Динамо в Лізі Європи буде, з одного боку, гранд європейського футболу, але з іншого боку – вельми посередня команда за європейськими мірками, на рахунку якої дві перемоги, в Кубку УЄФА і Суперкубку УЄФА 2000 року. До цього був вихід до півфіналу Кубка європейських чемпіонів (1988/89), а після цього, за чверть століття, жодного пам'ятного сезону.

У нинішньому розіграші ЛЄ-2024/25, команда також особливо не виділяється, йдучи на 6 місці в турнірній таблиці. Але, разом з тим, колектив зі Стамбула не зазнав жодної поразки – три перемоги та три нічиї, 12 очок. А з урахуванням того, що команда бореться за потрапляння до першої вісімки і прямий вихід до 1/8 фіналу, у матчі з Динамо вона гратиме тільки на перемогу. Та й сам матч відбудеться в Стамбулі, на домашній арені Галатасарая.

Дві поразки в цьому сезоні Галатасарай зазнав в іншому єврокубку – Лізі чемпіонів, де починав свій шлях із заключного 4 раунду кваліфікації плейоф. В іграх зі швейцарським Янг Бойз чемпіони Туреччини поступилися 2:3 у гостях та 0:1 удома.

ФК Галатасарай

Найтитулованіші в Туреччині

Галатасарай є одним із трьох клубів-грандів Туреччини, поряд із Бешикташем та Фенербахче. Разом з тим, саме Галатасарай є рекордсменом за кількістю виграних титулів чемпіона країни. Перемога в минулому сезоні 2023/24 принесла "жовто-червоним" рекордний 24-й титул чемпіона. Також на рахунку команди найбільша кількість виграних Кубків (18) і Суперкубків (17) Туреччини.

У нинішньому сезоні, після 19 турів, Галатасарай впевнено лідирує в турнірній таблиці, також не програвши жодного матчу – 16 перемог при 3 нічиїх. У команди 51 очко і вона випереджає Фенербахче, що йде на 2-му місці, на 6 балів. І, не виключено, що за підсумками сезону команда стане 25-разовим чемпіоном Туреччини та ще більше збільшить гандикап від Бешикташа і Фенербахче за кількістю титулів.

Правда, в останньому матчі Галатасарай не зміг впоратися з одним з аутсайдерів турнірної таблиці. Гра проти Хатайспора завершилася внічию – 1:1. На гол господарів поля лідери чемпіонату Туреччини зуміли відповісти тільки реалізованим пенальті у виконанні Віктора Осімхена. Чи говорить це про якусь кризу команди? Скоріше, що на матч із Динамо гравці вийдуть більш злими та зарядженими.

Зауважимо, що ще зовсім недавно Галатасарай перебував у глибокій кризі. Сезон 2021/22 став найгіршим для клубу в турецьких лігах (13 місце), хоча він гідно виступив у Лізі Європи, дійшовши до 1/8 фіналу і поступившись там Барселоні.

Під час сезону пішов тренер Фатіх Терім після п'яти років роботи, а за часів Доменека Торрена, який змінив його, результати лише погіршилися. Втім, призначений на його місце Окан Бурука наступного року привів команду до чергового чемпіонства. До речі, 51-річний турецький фахівець, що відомий у Європі як гравець за виступами у складі Інтера (2001-2004), досі тренує Галатасарай.

ФК Галатасарай

Ставка на південноамериканців

Безумовним лідером і багаторічним капітаном Галатасарая є воротар команди Фернандо Муслера. У складі "левів" уругвайський воротар з 2011 року і, здається, вже з корінням вріс у турецьку команду. Багато років він був основним воротарем збірної Уругваю, але 25 квітня 2024 року оголосив про завершення кар'єри в національній команді.

Своєю чергою, найзірковішим польовим гравцем команди є аргентинець Мауро Ікарді. Щоправда, у грі з Динамо, як і загалом у цьому сезоні, своєму клубу він уже не допоможе. Нападник Галатасарая зазнав ушкодження під час матчу Ліги Європи проти Тоттенгема, який турки, до речі, виграли, 3:2. Після проведеного обстеження в аргентинського футболіста було виявлено розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна, а також пошкодження меніска. Через це Ікарді більше не зможе зіграти в нинішньому сезоні.

Також серед відомих широкому загалу футболістів, які виступають за Галатасарай, є нігерієць Віктор Осімхен. Улітку форвард зі скандалом домігся відходу з Наполі під загрозою страйку. Також за стамбульців грає бельгієць Дріс Мертенс, який також перейшов до турецького клубу з Неаполя, марокканець Хакім Зієш, який натуралізувався у Нідерландах та перейшов з Челсі, бразилець Габріел Сара з Норвіча...

ФК Галатасарай

Загалом, Галатасараю є ким перемагати Динамо. Та й різницю в класі видно на прикладі турнірної таблиці Ліги Європи, де у турецької команди 12 очок і 6 місце, а у Динамо – 0 балів і останнє 24-те місце...

Динамо без новачків

Київське Динамо вже понад місяць не має ігрової практики на рівні офіційних матчів. Останньою грою був матч чемпіонату України проти Вереса 16 грудня (1:0). Після цього була двотижнева відпустка та підготовчий збір до другої частини сезону 2024/25.

У 2025-му команда провела п'ять матчів, здобувши три перемоги за нічиєї та поразки. При цьому рік команда Олександра Шовковського почала з програшу від німецького Магдебурга з Другої Бундесліги – 1:3. Також кияни не змогли обіграти польський Відзев (1:1), але були сильнішими за Стяуа (2:1), Марібор (2:0) і болгарський ЦСКА 1948 (4:1). Утім, товариські матчі з командами, які також перебувають у процесі підготовки до другої частини сезону, мало про що говорять. Нехай навіть це буде перемога над грандом європейського футболу.

ФК Динамо Київ

На зимову паузу кияни пішли впевненими лідерами турнірної таблиці Прем'єр-ліги, випереджаючи на 5 очок Олександрію і на 10 – Шахтар. Водночас виступи команди в єврокубках не можуть не пригнічувати вболівальників столичного клубу. При цьому керівництво киян нічого не робить, щоб поліпшити ситуацію. У зимове трансферне вікно Динамо поки не придбало жодного гравця.

Що зміниться у грі команди у 2025-му? Відповідь на це запитання ми зможемо отримати вже у вівторок увечері. Але поки складається така картина, навряд чи ми побачимо кардинальні зміни. І розраховувати на будь-що, крім сьомої поразки поспіль уболівальникам навряд чи доводиться.

Букмекери не вірять у Динамо

Аналітики букмекерських контор також не вірять у Динамо. Так, українські експерти вважають, що на перемогу Галатасарая можна поставити з розрахунку 1,23 до 1. Водночас на нічию ставки приймаються з коефіцієнтом 6,30, а на перемогу Динамо – лише 12,50 до 1.

Провідні світові букмекерські контори приймають ставки на перемогу Галатасарая з коефіцієнтом 1,20 до 1. У той час як на нічию – 6,93, а на перемогу української команди – 13,38 до 1.

ФК Динамо Київ

Де дивитися?

Прямий ефір матчу в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1", що входить до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч Галатасарай – Динамо пройде в Стамбулі у вівторок, 21 січня. Початок гри о 17:30 за київським часом.