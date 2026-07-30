Валенсія зацікавлена у трансфері українського воротаря

Голкіпер Зорі Олександр Сапутін може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє Tribuna Deportiva.

У підписанні 22-річного українця зацікавлена Валенсія. Після того як було оформлено продовження контракту зі Столе Дімітрієвскі, керівництво "кажанів" активізувало кроки для підсилення воротарської позиції.

У клубі вважають, що саме Сапутін має скласти конкуренцію македонцю, а інший воротар Вісент Абріль відправиться у оренду. Олександр уже узгодив умови контракту з Валенсією, але сама угода ще остаточно не закрита.

Переговори щодо трансферу розпочалися декілька місяців тому. Наразі розглядаються різні варіанти оформлення переходу, але очікується, що це буде повноцінний трансфер за 2-3 мільйони євро.

Переговори між сторонами значно просунулися протягом останніх тижнів, але наразі їх поставили на паузу. Валенсія вирішила спочатку підсилити позицію правого захисника, яка є пріоритетною, після чого перемовини щодо Сапутіна мають відновитись.

Зазначимо, що Олександр минулого сезону провів 23 матчі у складі Зорі в УПЛ. Він пропустив 25 голів і сім разів залишив свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Валенсія проявляє інтерес до ще одного українця. "Кажани" націлились також на підписання Віктора Циганкова.