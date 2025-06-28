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Голкіпера Удінезе можуть дискваліфікувати на 4 роки

Олег Дідух — 28 червня 2025, 19:20
Голкіпера Удінезе можуть дискваліфікувати на 4 роки
Мадука Окойє
Getty Images

Голкіпер Удінезе та збірної Нігерії Мадука Окойє може отримати дискваліфікацію на 4 роки за шахрайство з букмекерськими ставками.

Про це повідомляє Football Italia.

Федеральна прокуратура Італії висунула футболісту звинувачення у тому, що він "грав на контору". Йдеться про матч Удінезе проти Лаціо в березні 2023 року.

Розслідування розпочалося через аномальні ставки на те, що Окойє отримає у цьому поєдинку жовту картку. Коефіцієнт на цю подію був 8 до 1.

Воротар попередження таки отримав. Загальна сума виграшу на ставках на цю подію склала 120 тисяч євро. Більша частина зі ставок на жовту картку Окойє була зроблена в провінції Удіне. Нещодавно прокуратура допитала воротаря по цій справі.

Нагадаємо, раніше проба Б Михайла Мудрика також дала позитивний результат на мельдоній. Українському вінгеру Челсі також загрожує 4-річна дискваліфікація.

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