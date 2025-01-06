Полісся залишив голкіпер, з яким команда піднялася з Першої ліги в УПЛ

Полісся повідомило про розставання з воротарем Артемом Поспєловим, з яким не стали продовжувати контракт.

Про це рішення клубу було оголошено на сайті "вовків".

"Дякуємо Артему Поспєлову за вклад у розвиток клубу та бажаємо успіху в подальшій кар'єрі!", – йдеться у заяві.

26-річний українець приєднався до житомирського колектива в січні 2022 року. Разом із Поліссям голкіпер виграв Першу лігу та отримав підвищення до Української Прем'єр-ліги.

У нинішньому сезоні Поспєлов виступав за Полісся-2, зігравши у семи матчах. Там він пропустив 10 голів та одного разу відстояв на "нуль". За першу команду він зіграв лише два матчі (в обох не пропустив жодного гола).

Нагадаємо, що це не єдине розставання Полісся зі своїми гравцями. Вчора клуб УПЛ оголосив про припинення співпраці з Богданом Кушніренком. Саме він забив перший гол команди Імада Ашура в єврокубках.