Голкіпер Руха може продовжити кар'єру в Іспанії – журналіст

Голкіпер Руха Дмитро Ледвій привернув увагу багатьох клубів Польщі.

Про це повідомив журналіст Пйотр Шлонка.

За його інформацією, представники кількох з них уже зверталися до клубу щодо трансферу, однак вони не можуть собі дозволити трансфер 21-річного футболіста через високі фінансові апетити "жовто-чорних".

Шлонка додав. що Ледвій, швидше за все, продовжить кар'єру в Іспанії.

В сезоні 2024/25 Дмитро провів 18 матчів на клубному рівні, пропустивши 14 голів. У 9 зустрічах голкіперу вдалося зберегти свої ворота «сухими». Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 700 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що Рух та Карпати об'єднаються в одну команду. Наразі відомо, що Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань. Також дехто з лідерів Руха може підсилити Карпати вже у другій частині першості. Водночас Рух повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.