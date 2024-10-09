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Куртуа повернувся до тренувань на полі

Олексій Мурзак — 9 жовтня, 20:10
Куртуа повернувся до тренувань на полі
Тібо Куртуа
Getty Images

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувань на полі.

Про це пише Madrid Xtra.

Раніше видання AS повідомляло, що перший номер "вершкових" відновиться від травми до наступного матчу з Сельтою, який відбудеться 19 жовтня 2024 року.

Цього сезону 32-річний бельгієць провів 10 матчів, 4 з яких на зіграв на нуль.

Нагадаємо, у матчі 8-го туру Ла Ліги з Атлетико Куртуа отримав травму абдуктора лівої ноги. Повідомлялось, що він відновиться до першого матчу після міжнародної перерви.

Травма Куртуа дозволила українцю Андрію Луніну отримати ігровий час в матчі з Ліллем в Лізі чемпіонів в зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.

Пізніше другий номер Реала вибув через вірусну інфекцію, тому не зіграє за збірну України у жовтневих матчах Ліги націй.

Андрій Лунін Реал Мадрид Тібо Куртуа

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