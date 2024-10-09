Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувань на полі.

Про це пише Madrid Xtra.

Раніше видання AS повідомляло, що перший номер "вершкових" відновиться від травми до наступного матчу з Сельтою, який відбудеться 19 жовтня 2024 року.

🚨 Thibaut Courtois is back on the pitch! pic.twitter.com/ijDCLGLEy5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 9, 2024

Цього сезону 32-річний бельгієць провів 10 матчів, 4 з яких на зіграв на нуль.

Нагадаємо, у матчі 8-го туру Ла Ліги з Атлетико Куртуа отримав травму абдуктора лівої ноги. Повідомлялось, що він відновиться до першого матчу після міжнародної перерви.

Травма Куртуа дозволила українцю Андрію Луніну отримати ігровий час в матчі з Ліллем в Лізі чемпіонів в зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.

Пізніше другий номер Реала вибув через вірусну інфекцію, тому не зіграє за збірну України у жовтневих матчах Ліги націй.