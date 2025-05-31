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Голкіпер київського клубу може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1

Олексій Мурзак — 31 травня 2025, 16:51
Голкіпер київського клубу може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1
Денис Марченко
ФК Оболонь

Голкіпер столичної Оболоні Денис Марченко потрапив до сфери інтересів двох французьких клубів.

Про це повідомляє Футбол TIME.

За інформацією джерела, головним фаворитом у боротьбі за перехід 18-річного воротаря вважається Брест, який готовий заплатити за трансфер 500 тисяч євро.

Інший французький клуб не називається, також інтерес до Марченка проявляє Слован.

У сезоні 2024/25 Марченко провів за Оболонь 11 матчів в УПЛ, 7 з яких відстояв на "нуль". "Пивовари" за підсумками чемпіонату фінішувала 11-ми.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого тренера та гравця травня в Українській Прем'єр-лізі.

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