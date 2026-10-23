Ніцца вирвала перемогу в Бреста у стартовому матчі 8 туру Ліги 1

Ніцца на виїзді обіграла Брест у матчі 8-го туру чемпіонату Франції.

Зустріч завершился з рахунком 2:1.

Переможний гол на 83-й хвилині забив Соф'ян Діоп, а в компенсований час господарі не реалізували пенальті.

Брест повів у рахунку на 15-й хвилині: Людовік Ажорк скористався помилкою голкіпера та влучив у порожні ворота. Після перерви Ніцца відігралася – на 61-й хвилині Ельє Вахі замкнув подачу з кутового.

На 83-й хвилині Діоп завершив атаку після передачі Вахі й вивів гостей уперед. Брест мав нагоду врятуватися на останніх хвилинах, однак Кенні Лала не переграв воротаря з пенальті на 90+9-й хвилині.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

8-й тур, 23 жовтня

Брест – Ніцца 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Ажорк, 1:1 – 61 Вахі, 1:2 – 83 Діоп

Нереалізований пенальті: Лала, 90+9

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Напередодні стало відомо, що матч 8 туру між ПСЖ та Ліоном перенесли через протести: гра відбудеться в день церемонії Золотого м'яча.