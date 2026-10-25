Марсель у гольовій перестрілці переграв Гавр, Ренн розгромив Страсбург у 8 турі Ліги 1

У неділю, 25 жовтня, низкою матчів продовжилася програма 8-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

У першому матчі ігрового дня між собою зійшлися Монако та Лілль. Брат Кіліан Мбаппе, Етан, відкрив рахунок у зустрічі, проте після вилучення Нянзу господарі відновили паритет.

Анже та Лор'ян не забили жодного голу протягом зустрічі. Натомість Марсель та Гавр влаштували гольову перестрілку, за підсумками якої переможцями стали "олімпійці".

Осер та Ле-Ман розписали мирову, обмінявшись голами у другому таймі. Ренн розгромив Стасбург завдяки дублю Шиманського та голу Діа. Тулуза та Труа розіграли другу нульову нічию протягом цього дня.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

8 тур, 25 жовтня

Монако – Лілль – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Мбаппе, 1:1 – 74 Діоп

Вилучення: Ньянзу 66 (Лілль)

Анже – Лор'ян – 0:0 (0:0)

Марсель – Гавр – 4:3 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Іган-Райлі, 2:0 – 33 Веа, 3:0 – 50 Пайшан, 4:0 – 55 Абделлі, 4:1 – 77 Маджа (пен.), 4:2 – 86 Н'Діає, 4:3 – 89 Маджа

Осер – Ле-Ман – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Бюадес, 1:1 – 56 Арчер

Ренн – Страсбург – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 34 Діа, 2:0 – 41 Шиманський, 3:0 – 61 Шиманський

Тулуза – Труа – 0:0 (0:0)

Турнірна таблиця Ліги 1 Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у попередньому матчі туру Ланс на останніх хвилинах завдяки голу Азара вирвав перемогу над ФК Париж.