Ланс на останніх хвилинах завдяки голу Азара вирвав перемогу над ФК Париж у 8 турі Ліги 1
Ланс виборов звитягу над ФК Париж у межах 8-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
Першим відзначився Колеошо. 22-річному італійському нападнику це вдалося після передачі Сінайоко на 45+2 хвилині. "Криваво-золоті" змогли врятувати ситуацію вже у середині другого тайму.
Товен, скориставшись асистом від Азара, відновив паритет. Через 20 хвилин досвідчений бельгієць, який є молодшим братом Едена Азара, сам заніс м'яч у сітку воріт суперника.
Ланс – ФК Париж – 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 45+2 Колеошо, 1:1 – 63 Товен, 2:1 – 83 Азар
Нагадаємо, що у стартовому матчі 8 туру Ніцца вирвала перемогу над Брестом.