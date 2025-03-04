Воротар Мілана образив арбітра після матчу та отримав дискваліфікацію

Голкіпер Мілана Майк Меньян був дискваліфікований на одну гру за образу арбітра після матчу проти Лаціо (1:2).

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, інцидент трапився у тунелі стадіону "Сан-Сіро" після того, як "россонері" зазнали поразки від "орлів" у матчі 27 туру Серії А.

Повідомляється, що Меньян "зневажливо звернувся" до головного арбітра Джанлуки Манганьєлло. Суддя додав цей епізод до свого рапорту, внаслідок чого 29-річний француз отримав одну гру дискваліфікації.

Через це Меньян не зможе зіграти в матчі 28 туру чемпіонату Італії проти Лечче, який пройде 8 березня.

Цього сезону Майк Меньян взяв участь у 40 поєдинках в усіх турнірах, в яких він пропустив 46 голів та 11 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що вчора Мілан оголосив про продовження контракту з лідером команди нинішнього сезону.