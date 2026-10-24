Екснападник Мілана вирішив завершити кар'єру у 31 рік

Колишній вінгер Мілана Самуель Кастільєхо ухвалив рішення завершити ігрову кар'єру у 31 рік.

Відповідну заяву він зробив у своєму інстаграмі.

"Gracias fútbol, дякую за все", – написав іспанець.

Зауважимо, що Кастільєхо є вихованцем іспанської Малаги – клубу з рідного міста футболіста. За першу команду "анчоусів" Кастільєхо провів 39 матчів, у яких відзначився 1 голом та 5 асистами.

Влітку 2015 року Самуель перейшов до Вільярреала. У складі "жовтої субмарини" нападник відіграв 3 роки та взяв участь у 127 поєдинках, записавши до свого активу 11 забитих м'ячів і 14 результативних передач.

У 2018 році Кастільєхо став гравцем Мілана. За даними Transfermarkt, керівництво "россонері" викупило гравця за 21 мільйон євро.

З того часу іспанець провів у футболці італійського гранда 113 ігор, протягом котрих 10 разів розписався у воротах суперників та віддав 15 асистів. Окрім того, Самуель став чемпіоном Італії у кампанії-21/22.

Влітку 2022 року Кастільєхо перейшов на правах вільного агента до Валенсії. Відтоді іспанець виступав за італійський Сассуоло та малайзійський Джохор, з яким попрощався влітку цього року.

Нагадаємо, що напередодні найкращий бомбардир в історії збірної Фінляндії Теему Пуккі оголосив, що завершує свій спортивний шлях.