Баварія та Челсі активно працюють над підписанням голкіпера Мілана
Майк Меньян
Getty Images
Челсі та Баварія активно працюють над підписанням голкіпера Мілана та збірної Франції Майка Меньяна.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
За інформацією видання, ситуація навколо 30-річного воротаря загострюється через його контрактний статус. Так, угода Меньяна з Міланом чинна до червня 2026 року, а футболіст досі не продовжив співпрацю з командою.
У поточному сезоні на рахунку француза 12 зіграних матчів, 6 з яких він відстояв на нуль.
Раніше повідомлялося, що в послугах голкіпера також зацікавлений Ювентус.