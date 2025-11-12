Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баварія та Челсі активно працюють над підписанням голкіпера Мілана

Олексій Мурзак — 12 листопада 2025, 23:52
Баварія та Челсі активно працюють над підписанням голкіпера Мілана
Майк Меньян
Getty Images

Челсі та Баварія активно працюють над підписанням голкіпера Мілана та збірної Франції Майка Меньяна.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, ситуація навколо 30-річного воротаря загострюється через його контрактний статус. Так, угода Меньяна з Міланом чинна до червня 2026 року, а футболіст досі не продовжив співпрацю з командою.

У поточному сезоні на рахунку француза 12 зіграних матчів, 6 з яких він відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що в послугах голкіпера також зацікавлений Ювентус.

Мілан Челсі Майк Меньян Баварія Мюнхен

Мілан

40-річний Модрич залишається ключовим гравцем проєкту Аллегрі в Мілані
Мілан продовжить контракт із зірковим ветераном
Ювентус не зміг обіграти Торіно, Мілан не втримав перемогу над Пармою в 11 турі Серії А
Ніщо не триває вічно: Шевченко відреагував на рішення Мілана та Інтера знести легендарний "Сан-Сіро"
Мілан та Інтер викупили у міста стадіон "Сан-Сіро": його планують знести та побудувати сучасну арену

Останні новини