Ексгравець Манчестер Юнайтед різко наїхав на Онана

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матич, який наразі виступає за Ліон, різко розкритикував голкіпера "Червоних дияволів" Андре Онана напередодні очного протистояння команд у Лізі Європи (10 квітня).

Сербського хавбека цитує Goal.com.

Онана перед матчем заявив, що Манчестер Юнайтед сильніший за Ліон, за що нарвався на дуже різку відповідь від Матича.

"Якщо ти – один із найгірших воротарів у історії Манчестер Юнайтед, то тобі треба слідкувати за тим, що ти говориш. Якби таке сказали Де Хеа, Шмейхель чи Ван дер Сар, я би ставив питання до себе. Але якщо ти статистично он із найгірших воротарів у сучасній історії Манчестер Юнайтед, то тобі треба спершу показати, що ви кращі", – заявив 36-річний серб.

Матич виступав за Манчестер Юнайтед у 2017 – 2022 роках. Раніше він заявив, що "Червоні дияволи" не прагнуть вигравати трофеї.