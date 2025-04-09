Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексгравець Манчестер Юнайтед різко наїхав на Онана

Олег Дідух — 9 квітня 2025, 17:27
Ексгравець Манчестер Юнайтед різко наїхав на Онана
Неманья Матич
ФК Ліон

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матич, який наразі виступає за Ліон, різко розкритикував голкіпера "Червоних дияволів" Андре Онана напередодні очного протистояння команд у Лізі Європи (10 квітня).

Сербського хавбека цитує Goal.com.

Онана перед матчем заявив, що Манчестер Юнайтед сильніший за Ліон, за що нарвався на дуже різку відповідь від Матича.

"Якщо ти – один із найгірших воротарів у історії Манчестер Юнайтед, то тобі треба слідкувати за тим, що ти говориш. Якби таке сказали Де Хеа, Шмейхель чи Ван дер Сар, я би ставив питання до себе.

Але якщо ти статистично он із найгірших воротарів у сучасній історії Манчестер Юнайтед, то тобі треба спершу показати, що ви кращі", – заявив 36-річний серб.

Матич виступав за Манчестер Юнайтед у 2017 – 2022 роках. Раніше він заявив, що "Червоні дияволи" не прагнуть вигравати трофеї.

Ліон Манчестер Юнайтед Матич Андре Онана Ліга Європи-2024/25

Матич

Ексфутболіст Манчестер Юнайтед: Цей клуб не хоче вигравати трофеї
Іпсвіч слідкує за ексгравцем МЮ та Челсі
Хорватська дзюдоїстка вперше стала олімпійською чемпіонкою
Полісся оголосило про підписання хорватського захисника
Ліон оголосив про підписання 35-річного Матича з Ренна

Останні новини