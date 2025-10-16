Голанд здивував фанатів новим образом: Беллінгем і Гріліш не стримали емоцій

Норвезький форвард Ерлінг Голанд опинився у центрі уваги через новий образ. Після хеттрику у ворота збірної Ізраїлю нападник показав у соцмережах свій новий лук, який миттєво став вірусним.

Фанати жартують, що Голанд тепер виглядає "як учитель географії зі школи" або "член банди з серіалу "Гострі картузи".

На фото зірка Манчестер Сіті позує в класичному піджаку, із зачесаним волоссям і серйозним виразом обличчя – зовсім не так, як ми звикли бачити його на полі.

Не змогли пройти повз і його колишні партнери – Джуд Беллінгем і Джек Гріліш. Обидва залишили під постом Голанда жартівливі коментарі, які викликали хвилю сміху серед фанатів.

Нагадаємо, що окрім хеттрику у матчі проти Ізраїлю (5:0) у межах кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Ерлінг також відзначився історичним досягненням, перевершивши Мессі та Роналду.