Голанд готовий повернутися на поле після травми

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відновився від травми лівого гомілкостопа та готовий зіграти у наступному матчі.

Цитує форварда ESPN US.

Очікується, що Голанд, який забив 30 голів у 40 іграх цього сезону, зіграє певну роль у матчі проти Саутгемптона в суботу, щоб бути готовим до виступу у фіналі Кубку Англії проти Крістал Пелес.

"Було жахливо отримати травму, але що поробиш? Потрібно відновитися якомога швидше та якнайшвидше набрати форму, наскільки це можливо. Зараз я повернувся з купою енергії. Я почуваюся добре та спокійно рухаюсь", – розповів Голанд.

Раніше повідомлялося, що Реал може підписати Голанда за умови продажу Вінісіуса.