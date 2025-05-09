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Голанд готовий повернутися на поле після травми

Олександр Булава — 9 травня 2025, 00:24
Голанд готовий повернутися на поле після травми
Ерлінг Голанд
Getty Images

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відновився від травми лівого гомілкостопа та готовий зіграти у наступному матчі.

Цитує форварда ESPN US.

Очікується, що Голанд, який забив 30 голів у 40 іграх цього сезону, зіграє певну роль у матчі проти Саутгемптона в суботу, щоб бути готовим до виступу у фіналі Кубку Англії проти Крістал Пелес.

"Було жахливо отримати травму, але що поробиш? Потрібно відновитися якомога швидше та якнайшвидше набрати форму, наскільки це можливо. Зараз я повернувся з купою енергії.

Я почуваюся добре та спокійно рухаюсь", – розповів Голанд.

Раніше повідомлялося, що Реал може підписати Голанда за умови продажу Вінісіуса.

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