Гол Ваната номінований на найкращий м'яч місяця у Ла Лізі

Олександр Булава — 21 січня 2026, 20:58
Владислав Ванат
Іспанська Ла Ліга назвала трьох претендентів на найкращий гол за підсумками січня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Серед номінантів – український нападник Жирони Владислав Ванат. Форвард філігранно замкнув п'ятою передачу Алекса Морено у матчі 19-го туру проти Осасуни.

Також на нагороду претендують Гонсало Гарсія з мадридського Реала та Карлос Ромеро з Еспаньола.

У січні Ванат провів 3 матчі, в яких забив 4 голи.

Напередодні повідомлялося, що Владислав Ванат претендує на звання найкращого гравця січня в Ла Лізі.

