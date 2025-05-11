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Інтер Маямі з голом Мессі розгромно програв Міннесоті в МЛС

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 09:06
Інтер Маямі з голом Мессі розгромно програв Міннесоті в МЛС
Ліонель Мессі
Інтер Маямі

Інтер Маямі зазнав розгромної поразки від Міннесоти в черговому матчі регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилась з рахунком 4:1 на користь Юнайтед.

Гості провалили перший тайм, двічі пропустивши за перші 45 хвилин. На початку другої половини зустрічі Ліонель Мессі скористався пасом з флангу та з меж карного майданчика вразив дальній кут воріт.

Втім, це не допомогло команді Девіда Бекхема зачепитись за камбек – автогол Вейгандта та м'яч Лода зафіксував розгромну перемогу Міннесоти.

Відеоогляд матчу Міннесота – Інтер Маямі

За підсумками 11 турів клуб з Флориди посідає четверте місце у Східній конференції, набравши 21 заліковий бал.

Нагадаємо, у минулому матчі голи Мессі та Суареса допомогли Інтеру здолати Нью-Йорк.

ВІДЕО Інтер Маямі Ліонель Мессі Міннесота МЛС

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