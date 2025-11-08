Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал Сосьєдад вирвав нічию в Ельче у 12 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 8 листопада 2025, 00:07
Реал Сосьєдад вирвав нічию в Ельче у 12 турі Ла Ліги

У п'ятницю, 7 листопада, Ельче вдома зіграв внічию з Реал Сосьєдадом у 12 турі іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Господарі відкрили рахунок після голу Альваро Родрігеса на 57-й хвилині гри. Сосьєдад зміг врятуватись від поразки на 89-й хвилині, коли пенальті реалізував Оярсабаль.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
12 тур, 7 листопада

Ельче – Реал Сосьєдад 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Родрігес, 1:1 – 89 Оярсабаль

Напередодні вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал висловився про нелюбов до себе з боку вболівальників суперників.

Ельче Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Сосьєдад

Реал Сосьєдад

Перемога імені Оярсабаля: Севілья програла Реалу Сосьєдад у Ла Лізі
Атлетик не зміг переграти Ельче, Реал у більшості дотиснув Хетафе у 9 турі Ла Ліги
Екстренер Ювентуса відмовився очолити Реал Сосьєдад: він досі отримує зарплату від туринців
Реал Сосьєдад може запросити екстренера Ювентуса
Барселона здобула вольову перемогу над Сосьєдадом, Ельче здолав Сельту в 7-му турі Ла Ліги

Останні новини