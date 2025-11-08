Реал Сосьєдад вирвав нічию в Ельче у 12 турі Ла Ліги

У п'ятницю, 7 листопада, Ельче вдома зіграв внічию з Реал Сосьєдадом у 12 турі іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Господарі відкрили рахунок після голу Альваро Родрігеса на 57-й хвилині гри. Сосьєдад зміг врятуватись від поразки на 89-й хвилині, коли пенальті реалізував Оярсабаль.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

12 тур, 7 листопада

Ельче – Реал Сосьєдад 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Родрігес, 1:1 – 89 Оярсабаль

