Реал Сосьєдад вирвав нічию в Ельче у 12 турі Ла Ліги
У п'ятницю, 7 листопада, Ельче вдома зіграв внічию з Реал Сосьєдадом у 12 турі іспанської Ла Ліги.
Зустріч завершилась з рахунком 1:1.
Господарі відкрили рахунок після голу Альваро Родрігеса на 57-й хвилині гри. Сосьєдад зміг врятуватись від поразки на 89-й хвилині, коли пенальті реалізував Оярсабаль.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
12 тур, 7 листопада
Ельче – Реал Сосьєдад 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 57 Родрігес, 1:1 – 89 Оярсабаль
