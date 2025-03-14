Гоффенгайм поступився Санкт-Паулі у 26 турі Бундесліги

Гоффенгайм на виїзді поступився Санкт-Паулі у межах 26 туру чемпіонату Німеччини.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі 23-річного нападника Ноа Вайсгаупта.

Санкт-Паулі перервав серію з чотирьох поразок та двох нічиїх у чемпіонаті та наразі з 25 очками перебуває на 15-й сходинці в турнірній таблиці. Гоффенгайм з 26 балами йде 13-м.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

26 тур, 14 березня

Санкт-Паулі – Гоффенгайм 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 51 Вайсгаупт

Нагадаємо, у минулому турі Баварія, Баєр та Боруссія Дортмунд зазнали поразок у своїх матчах.