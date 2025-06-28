"Дуже важливий момент". Гливинський – про нагородження АСЖУ, відзначених журналістів та спортсменів

Асоціація спортивних журналістів України оголосить імена найкращих спортивних журналістів та атлетів за підсумками 2024 року. Відповідна церемонія Ukraine Best Athletes/Ukraine Sport Media Award відбудеться 30 червня в київському інноваційному парку "UNIT.City".

Напередодні події редакція "Чемпіона", яка представлена у двох номінаціях, поспілкувалася з президентом АСЖУ Олександром Гливинським. В ексклюзивному інтерв’ю очільник асоціації розповів про особливості цьогорічної церемонії, формування номінантів, а також привідкрив завісу щодо спортсменів-гостей заходу.

"Перш за все, надзвичайно важливо, що ми взагалі організовуємо цю церемонію, адже під час війни це дуже непросто. Для Асоціації спортивних журналістів України це завжди знакова подія – визначення як найкращих атлетів, так і колег-переможців у журналістських номінаціях", – зазначив Гливинський.

Щороку члени АСЖУ голосуванням визначають найкращих українських спортсменів за їхні виступи на змаганнях. Однак повноцінне нагородження як спортсменів, так і журналістів, востаннє відбулося ще у 2021 році – до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми хочемо таким чином привернути увагу до спортивної журналістики та до нашої роботи в такі часи. До слова, 2023 року всі спортивні медіа України були відзначені спеціальною нагородою AIPS Sports Media Award за те, що продовжують працювати в умовах війни. Тому для нас це, безперечно, дуже важливий момент", – підкреслив президент АСЖУ.

Що змінилося з церемонії 2021 року

"Є невеличкі зміни, але, по суті, це та сама церемонія, – сказав Олександр Гливинський. – До війни, були інші можливості, інше ставлення до подій. Зараз усе складніше, бо живеш одним днем і не знаєш, що буде завтра, але навіть попри це, треба думати про позитивні речі".

Організатор наголосив і про новий формат церемонії, головною метою якої стало не просто визначення переможців, а й моральна підтримка спортивних журналістів. Так, атлети, як і раніше, отримають свої нагороди, але цьогоріч також презентуватимуть відзнаки журналістам.

Збірна України з артистичного плавання у 2023-му перемогла в номінації "Команда року" Павло Кубанов

"Медіа постійно висвітлюють досягнення наших спортсменів і не чекають подяки, – говорить Гливинський. – Проте коли вона все ж є – це приємно. Тож Ukraine Best Athletes/Ukraine Sport Media Award – це можливість для журналістів поспілкуватися з атлетами неформально, не в межах інтерв’ю, а як колеги на одній події – це дуже важливо для всіх нас".

Щодо формату церемонії, то деякі номінації зазнали змін. Цьогоріч, наприклад, у списку немає жанрових категорій, як-от "Найкраще інтерв’ю" чи "Найкращий репортаж". Проте організатори наголосили: це не скасування, а пауза.

"Через організаційні моменти ми не додавали ці номінації. Однак маю сказати, що робота не стоїть на місці – ми вже плануємо впровадити щомісячні нагородження, щоб охопити всі аспекти нашої роботи", – пояснив президент АСЖУ.

Хто зі спортсменів буде на події

"Продовжуючи про атлетів, на події будуть наші головні зірки українського спорту. Приміром, приємно вказати, що наша легендарна Ольга Харлан буде на церемонії. Її члени АСЖУ визначили у 2024 році "Найвидатнішою атлеткою України за всі часи" і це справедливо – на цю мить Оля здобула найбільше число олімпійських медалей серед українських атлетів часів Незалежності. Також серед гостей – дівчата-шаблістки, які разом з Харлан тріумфували у Парижі-2024, Олександр Хижняк, сестри Алексієви, Олег Верняєв, а також наші футзалісти на чолі із тренером Олександром Косенком".

Олександр Гливинський під час церемонії Ukraine Best Athletes/Ukraine Sport Media Award 2023 року Павло Кубанов

Водночас через підготовку до змагань на церемонії не зможуть бути присутніми двоє головних лауреатів – найкращий спортсмен та спортсменка 2024 року за версією АСЖУ – Олександр Усик і Ярослава Магучіх.

"Олександр зараз готується до бою з Даніелем Дюбуа, а Ярослава саме зараз виступає на командному чемпіонаті Європи – пояснив президент АСЖУ. – Магучіх взагалі треба ловити в той момент, коли закінчується змагальний сезон. Ми навіть жартуємо, що щоб вручити їй нагороду, церемонію доведеться переносити на листопад".

У чому причина перенесення церемонії

"Організаційно нам було дуже непросто знайти партнерів, тому нагородження за 2024 рік відбувається лише в червні. Та ми дуже вдячні як UNIT.City , інноваційному парку, який запропонував нам класний сучасний зал, так й іншим партнерам: інтернет-ресурсу "Чемпіон", "Моршинській Спорт" – водному партнеру заходу, Федерації стронгмену України, Федерації боксу України, ФСТ "Динамо", фонду "Діти війни", Спеціальній Олімпіаді Україні, чилійському вину Casillero del Diablo", компанії "Aurum Edition", "Sister`s Aroma" та "Sister`s Sport".

Церемонія могла бути й у травні, та наші шаблістки виступали на етапі Кубку світу в Лімі, тож довелося все змістити на червень".

Формування номінацій: як це було

Під час цьогорічної церемонії відзначать також найкращих атлетів Спеціальної Олімпіади України та ветеранів війни, які нині успішно виступають у спортивних змаганнях. Та якщо за спортсменів проголосували ще минулого року, то лауреати журналістських номінацій досі залишаються невідомими.

Вони формувалися відповідно до традиції, яка склалася в АСЖУ ще задовго до війни. Усього передбачено дві основні категорії нагород – редакційні (за видами медіа: телебачення, радіо, інтернет) та індивідуальні. Структура номінацій лишилася практично незмінною, однак масштаби події залежали й від фінансових можливостей.

"Звісно, номінацій могло б бути більше, але ми обмежені в ресурсах. Утім, головне – не кількість, а змістовність, і визнання професіоналізму колег", – наголосив президент АСЖУ.

Процес визначення переможців проходив у кілька етапів. Спершу експертна комісія, до якої входять 11 членів Правління АСЖУ, формувала розширений список кандидатів. У ньому – близько десяти претендентів у кожній категорії. Далі – обговорення, голосування та визначення трійки фіналістів. Лауреата обирали більшістю голосів.

"Це непросте рішення. Щороку ми маємо дуже багато гідних кандидатів. І часто навіть у голосуванні є різні погляди – але загальна мета у всіх одна: підтримати якісну спортивну журналістику", – пояснив Гливинський.

Про мету та важливість церемонії

"Ми розуміємо, що багато хто з колег залишається не задоволеним результатами голосування – але тут складно щось вдіяти, бо кожен медіаексперт може мати іншу думку, але в результаті голосування визначається, хто набрав найбільше балів", – зазначив Олександр.

Відтак, з наступного року АСЖУ планує змінити формат визначення переможців, орієнтуючись на міжнародну модель.

"Формат може наблизитися до моделі AIPS (Міжнародної асоціації спортивної преси), де спершу оголошують довгий список (long list) з 30 претендентів, а далі поступово звужують коло фіналістів. Хочемо зробити це максимально прозоро, цікаво й мотиваційно. Та ця церемонія – це передусім вечір вдячності нашим атлетам за ті досягнення, які вони виборюють у важкий час. Вони високо підіймають прапор України, здобувають нагороди, і це викликає гордість. Такі моменти важливі – бо позитив зараз має надзвичайне значення", – наголосив президент АСЖУ.

Окремо Гливинський підкреслив роль спортивних журналістів, які попри війну залишаються вірними своїй місії – розповідати суспільству про досягнення українських атлетів.