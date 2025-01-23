Німецький клуб готує пропозицію Олександрії щодо трансферу Калюжного – джерело

Хавбек Олександрії та збірної України Іван Калюжний потрапив до сфери інтересів німецької Герти.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, представники берлінського клубу досить давно стежать за Іваном. Сам футболіст за результатами спілкування з менеджерами "біло-блакитних" також зацікавлений у цьому варіанті.

Зазначається, що Герта серйозно націлена у придбанні українця і зараз готує пропозицію Олександрії.

Герта наразі виступає у другій Бундеслізі. Столична команда після 18 зіграних матчів посідає 12 сходинку в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що 26-річний футболіст привертає інтерес не тільки українських клубів, а й команд із Німеччини, США, Туреччини та Південної Кореї. За гравцем стежать також в Індії, де Іван раніше вже виступав.

Для Калюжного 2024 рік видався справді переломним у кар’єрі. Футболіст різко спрогресував під керівництвом Руслана Ротаня в Олександрії, а у жовтні дебютував за збірну України, одразу ж отримавши прізвисько "СуперІван" від українських фанів.

Нещодавно Іван потрапив у символічну збірну УПЛ першої частини сезону-2024/25 за версією Чемпіона.