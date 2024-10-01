Cудаков: Аталанта – дуже сильний суперник, команда виграла Лігу Європи

Лідер Шахтаря Георгій Судаков поділився очікуваннями від гри проти Аталанти у межах 2 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова цитує сайт "гірників".

"Ми розуміємо, що Аталанта – дуже сильний суперник. Команда виграла Лігу Європи та на сьогодні є однією з найсильніших у Європі з дуже специфічним стилем гри – грає по всьому полю один в один, демонструє агресію, енергійність та чітку тактичну організацію.

Проте ми також розуміємо, що для успіху необхідно показати свою найкращу гру. Це стосується як тактичної побудови, так і фізичної підготовки. Передовсім ми повинні проявити свої індивідуальні якості, оскільки кожне єдиноборство буде вирішальним.

Проти такого опонента потрібно віддаватися на сто відсотків як із м’ячем, так і без нього, вигравати всю боротьбу. Саме на цьому і будуватиметься наша гра", – сказав він.