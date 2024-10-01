Cудаков: Аталанта – дуже сильний суперник, команда виграла Лігу Європи
Лідер Шахтаря Георгій Судаков поділився очікуваннями від гри проти Аталанти у межах 2 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Його слова цитує сайт "гірників".
"Ми розуміємо, що Аталанта – дуже сильний суперник. Команда виграла Лігу Європи та на сьогодні є однією з найсильніших у Європі з дуже специфічним стилем гри – грає по всьому полю один в один, демонструє агресію, енергійність та чітку тактичну організацію.
Проте ми також розуміємо, що для успіху необхідно показати свою найкращу гру. Це стосується як тактичної побудови, так і фізичної підготовки. Передовсім ми повинні проявити свої індивідуальні якості, оскільки кожне єдиноборство буде вирішальним.
Проти такого опонента потрібно віддаватися на сто відсотків як із м’ячем, так і без нього, вигравати всю боротьбу. Саме на цьому і будуватиметься наша гра", – сказав він.
Хавбек "помаранчево-чорних" також порівняв Аталанту з Болоньєю, з якою Шахтар грав у 1 турі.
"Болонья та Аталанта дещо схожі. Напевно, у першу чергу потрібно відштовхуватися від своєї гри та діяти трохи агресивніше з м’ячем. Ми намагалися грати у свій футбол і проти Болоньї, щось вдавалося, щось – ні.Не можна сказати, що це була наша найкраща гра.
Очікування від нас, звісно, вищі, і ми також очікуємо від себе більшого. Сподіваюся, у матчі з Аталантою ми зможемо виявити себе і продемонструвати свій рівень", – додав Судаков.
Георгій також розповів, що очікує від вболівальників на трибунах стадіону.
"Дякую, що взагалі прийняли та надали можливість грати матчі. Минулого року ми грали в Гамбурзі, була неймовірна атмосфера, і ми розуміємо, що в Німеччині багато переселенців та української підтримки.
Звичайно, неможливо порівнювати це з іграми на "Донбас Арені", тим паче я там не грав, і взагалі неможливо порівняти з атмосферою в Україні. Проте з того, що маємо на цю мить, у нас неймовірні умови з тих, які могли надати, і можу тільки подякувати Шальке, місту та стадіону за можливість грати тут", – зізнався півзахисник.
Нагадаємо, у стартовому турі Ліги чемпіонів "гірники" розписали нульову нічию з італійською Болоньєю, а Аталанта розійшлася миром з Арсеналом (0:0). Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 19:00 за київським часом.