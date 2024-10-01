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Cудаков: Аталанта – дуже сильний суперник, команда виграла Лігу Європи

Руслан Травкін — 1 жовтня, 21:49
Cудаков: Аталанта – дуже сильний суперник, команда виграла Лігу Європи
Георгій Судаков
Шахтар

Лідер Шахтаря Георгій Судаков поділився очікуваннями від гри проти Аталанти у межах 2 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова цитує сайт "гірників".

"Ми розуміємо, що Аталанта – дуже сильний суперник. Команда виграла Лігу Європи та на сьогодні є однією з найсильніших у Європі з дуже специфічним стилем гри – грає по всьому полю один в один, демонструє агресію, енергійність та чітку тактичну організацію.

Проте ми також розуміємо, що для успіху необхідно показати свою найкращу гру. Це стосується як тактичної побудови, так і фізичної підготовки. Передовсім ми повинні проявити свої індивідуальні якості, оскільки кожне єдиноборство буде вирішальним.

Проти такого опонента потрібно віддаватися на сто відсотків як із м’ячем, так і без нього, вигравати всю боротьбу. Саме на цьому і будуватиметься наша гра", – сказав він.

Хавбек "помаранчево-чорних" також порівняв Аталанту з Болоньєю, з якою Шахтар грав у 1 турі.

"Болонья та Аталанта дещо схожі. Напевно, у першу чергу потрібно відштовхуватися від своєї гри та діяти трохи агресивніше з м’ячем. Ми намагалися грати у свій футбол і проти Болоньї, щось вдавалося, щось – ні.Не можна сказати, що це була наша найкраща гра.

Очікування від нас, звісно, вищі, і ми також очікуємо від себе більшого. Сподіваюся, у матчі з Аталантою ми зможемо виявити себе і продемонструвати свій рівень", – додав Судаков.

Георгій також розповів, що очікує від вболівальників на трибунах стадіону.

"Дякую, що взагалі прийняли та надали можливість грати матчі. Минулого року ми грали в Гамбурзі, була неймовірна атмосфера, і ми розуміємо, що в Німеччині багато переселенців та української підтримки.

Звичайно, неможливо порівнювати це з іграми на "Донбас Арені", тим паче я там не грав, і взагалі неможливо порівняти з атмосферою в Україні. Проте з того, що маємо на цю мить, у нас неймовірні умови з тих, які могли надати, і можу тільки подякувати Шальке, місту та стадіону за можливість грати тут", – зізнався півзахисник.

Нагадаємо, у стартовому турі Ліги чемпіонів "гірники" розписали нульову нічию з італійською Болоньєю, а Аталанта розійшлася миром з Арсеналом (0:0). Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 19:00 за київським часом.

Аталанта Ліга чемпіонів Шахтар Георгій Судаков

Аталанта

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